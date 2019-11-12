В двух районах Казани на время отключат электроэнергию

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Сегодня, 12 ноября, в некоторых домах Вахитовского и Советского районов Казани временно отключат электричество. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, с 8 до 17 часов не будет электроэнергии в одном из зданий Вахитовского района города – доме № 62 по улице Петербургская.

В Советском же районе отключение света начнется в 9 часов и продлится до 18 часов. Без электричества останутся частные дома, расположенные по таким улицам, как Фариза Алиева, Дорожная, Заводская, Кирсанова, Михайлова, Мурзаханова, Посадочная, Современников, Соколова, Спортивная и Чепуренко.

Как и ранее, отключения будут связаны «с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей», пояснили в пресс-службе Сетевой компании.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.