Добычу нефти в России назвали одной из самых дорогих в мире

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Стоимость добычи нефти в России – одна из самых высоких в мире. Это следует из данных, которые опубликовала саудовская нефтяная компания Saudi Aramco.

Безубыточную цену нефти для Saudi Aramco рассчитала компания IHS Markit. Согласно ее оценке, в России она составляет 42 доллара за баррель сорта Brent для новых месторождений на суше и 44 доллара за баррель сорта Brent – на море.

В самой Саудовской Аравии себестоимость нефтедобычи составляет 16 долларов за баррель для новых сухопутных проектов, 18 – для новых морских и всего десять – для уже находящихся в разработке.

Кроме того, себестоимость нефтедобычи меньше, чем в России, в таких странах, как Ирак (примерно 20 долларов), Иран (22 доллара), ОАЭ (20 и 30 долларов для морских и сухопутных месторождений соответственно), Нигерия (28 долларов для добычи на суше) и Венесуэла (36 долларов для добычи на суше). Несколько дешевле обходится добыча и на морских месторождениях Великобритании и США – чуть менее 40 долларов и 40 долларов соответственно.

Более дорогой, чем в России, добыча нефти оказалась только в Казахстане (46 долларов на сухопутных проектах и 51 – на морских), в США при добыче на суше (49 долларов), в Анголе и Таиланде при добыче на море (50 долларов), а также в Азербайджане, Индии и Китае (55–60 долларов).

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