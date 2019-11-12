Правительство РФ утвердило формы бланков переписи населения 2020 года

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Правительство России утвердило бланки переписных листов ко Всероссийской переписи населения, которая пройдёт в следующем году с 1 по 31 октября. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале Кабмина РФ.

Согласно документу, утверждены три формы бланков переписных листов, которые содержат вопросы к опрашиваемым лицам.

Бланк переписного листа формы Л предназначен для получения сведений о каждом опрашиваемом лице, постоянно проживающем в России (пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию, занятость и другие).

Бланк формы П предусмотрен для сбора данных о жилищных условиях опрашиваемых, включая тип жилого помещения, время постройки дома, размер общей площади, количество жилых комнат, виды благоустройства жилого помещения.

Бланк формы В содержит вопросы к временно находящимся на территории Российской Федерации, но постоянно проживающим за рубежом лицам. В частности, вопросы касаются пола, возраста, страны постоянного проживания, цели приезда в Россию (работа, учеба, частная, служебная или деловая поездка, отдых и туризм, транзитное перемещение или иная цель) и продолжительности пребывания на территории РФ и т. д.

«Формы бланков переписных листов сформированы с учётом преимущественного использования электронных переписных листов для представления населением сведений в электронной форме, в том числе через Интернет», – отмечается на сайте Кабмина.

Росстату поручено «осуществить мероприятия, обеспечивающие необходимую степень защиты указанных бланков».

Согласно информации Правительства, принятые решения позволят получить официальные статистические данные для информационного обеспечения деятельности органов госвласти и местного самоуправления, разработки прогнозов и программ социально-экономического развития страны, научных исследований в области развития народонаселения и информационного обеспечения общества.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», жители Татарстана в 2020 году смогут стать участниками переписи населения по Интернету.

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