Новый маршрут в Нижнекамске оснастили геодатчиками и подключили к картам «Яндекса»

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Приложение «Яндекс.Транспорт» начало показывать движение нового автобусного маршрута № 47, который был запущен в прошлом месяце в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Теперь пассажирам легко узнать, где едет нужный транспорт и через какое время он достигнет остановки. Это очень удобно: можно не стоять на остановке в плохую погоду, а подойти сразу к его прибытию.



В приложении все автобусы отмечены специальными логотипами. Информация обновляется каждые 30 секунд, но благодаря алгоритму прогнозирования метки движутся плавно.



Чтобы следить за движением автобусов, нужно включить отображение транспорта. Это можно сделать в веб-версии «Яндекс.Карт» и в мобильном приложении.

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