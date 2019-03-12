Минниханов проведет заседание по улучшению инвестклимата в РТ и вручит премию Артюхову

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проведет ряд совещаний и рабочих встреч в Доме Правительства Татарстана, а также совершит поездку в Москву, где запланированы торжества по случаю 178-летия Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Утром Рустам Минниханов планирует переговоры с председателем Всероссийского тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России, Еленой Чайковской. После этого в рабочем графике Президент РТ встреча с главой «Объединенной двигателестроительной корпорации» Александром Артюховым. «Президент Республики Татарстан Рустам Миннихановым планирует вручить Александру Артюхову Международную премию имени Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук», — отметили в пресс-службе. Премия имени Туполева учреждена указом Президента РТ в 2014 году, она вручается за выдающиеся научные труды и изобретения.

После полудня в Доме Правительства РТ под председательством Рустама Минниханова пройдет заседание по вопросу рассмотрения результатов Республики Татарстан по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В 2019 году Татарстан улучшил позиции в рейтинге на одну строчку, тем не менее уступив первое место Москве.

Вечером Президент РТ планирует совершить поездку в Москву, где в московском концертном зале парке «Зарядье» состоится праздничное мероприятие, посвященное 178-летию ПАО «Сбербанк России».

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