WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

12 ноября 2019, 06:36

Общество

В Альметьевском районе в 2019 году отремонтировали 80 км дорог

Рекомендуем

Общество

В Альметьевском районе в 2019 году отремонтировали 80 км дорог

Фото: almetyevsk.tatar.ru

Ремонт четырех участков выполнен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В текущем году в Альметьевском районе отремонтировано 80 км дорог, из которых 55 км — дороги местного значения. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

На деловом понедельнике замруководителя исполкома района по строительству Айрат Мухаметзянов отметил, что обслуживание городских дорог, тротуаров, велосипедных дорожек осуществляет Городское управление автомобильных дорог.

По словам Айрата Ахласовича, там, где не было возможности сделать капитальный ремонт, был проведен «ямочный». Работы подобного формата были проведены на площади 6,4 км.

Также из республиканского бюджета были выделены средства на ремонт восьми участков автодорог регионального значения. При этом восстановление изношенных слоев на четырех участках выполнили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Среди них участки Русский Акташ – Кузайкино – Дербедень – Казань – Оренбург; Нижняя Мактама – Старое Суркино; Старое Суркино – Новое Суркино; Русский Акташ – Азнакаево – Сулеево. 

Также выполнен капитальный ремонт автодорог: Набережные Челны – Заинск – Альметьевск (два участка); Альметьевск – Лениногорск; Казань – Оренбург – Бута – Аппаково. Общая протяженность участков составила 12,4 км.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В республиканской медиашколе юных блогеров из Менделеевска научили получать «лайки»
Новости дня
07:44
Минниханов проведет заседание по улучшению инвестклимата в РТ и вручит премию Артюхову

Президент РТ совершит рабочую поездку в Москву.

07:41
Время использования шипованной резины предложили уменьшить в России
07:24
Казань вошла в топ самых фотографируемых городов России

Лидером по числу снимков достаточно ожидаемо стал Санкт-Петербург.

07:10
В двух районах Казани на время отключат электроэнергию

Причиной отключения света станет плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

07:04
Детский театр Нижнекамска оборудуют современными технологиями для вовлечения зрителей

У ребят появится прекрасная возможность изучать язык, традиции, культуру, историю татарского народа.

06:50
Добычу нефти в России назвали одной из самых дорогих в мире
06:36
В Альметьевском районе в 2019 году отремонтировали 80 км дорог

Ремонт четырех участков выполнен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

06:18
Правительство РФ утвердило формы бланков переписи населения 2020 года
05:22
Менделеевские школьники проверили свои знания истории Великой Отечественной войны

В турнире приняли участие команды из шести образовательных учреждений города.

04:31
В Заинске стартовал тур литературного конкурса «Джалильские чтения»

В мероприятии приняли участие более ста воспитанников детских садов и учащихся школ.

03:16
В Нижнекамске объявили день сбора вторсырья

16 ноября в городе организуют выездные пункты сбора макулатуры.

02:00
Первокурсник из Альметьевска стал призером соревнований WorldSkills Hi-Tech 2019

На выполнение задания отводилось четыре часа — за это время необходимо было изучить чертеж, написать управляющую программу и изготовить деталь.

01:28
Выставки «Кружевная Балахна» и «Большой мир маленькой туфельки» открылись в Елабуге

В Выставочном зале Елабужского музея-заповедника открылись две новые выставки.

00:30
Бугульминские тяжелоатлеты привезли восемь наград с турнира в Башкортостане

Соревнования проходили в 15-й раз с 8 по 10 ноября в селе Раевский.

11.11 23:48
В республиканской медиашколе юных блогеров из Менделеевска научили получать «лайки»

12 менделеевцам провели мастер-класс по SMM.

11.11 23:36
Театр кукол «Экият» покажет спектакль на фестивале «Крымская театральная осень» в Ялте

С 12 по 20 ноября в Республике Крым, в городах Симферополе, Ялте, Керчи состоится фестиваль «Крымская театральная осень», приуроченный к Году театра.

11.11 23:22
Нижнекамцы одобрили строительство сразу двух новых промышленных объектов

В итоге 126 человек проголосовали «за» строительство новых объектов, четыре нижнекамца были против, еще один воздержался.

11.11 23:08
Кыш Бабай стал вторым по популярности Дедом Морозом в России

Резиденция татарского новогоднего волшебника находится в Арском районе.

11.11 22:54
Клуб из РПЛ предлагает Курбану Бердыеву пост главного тренера

ФК «Сочи» ждёт ответа от бывшего наставника казанского «Рубина».

11.11 22:40
В Минтруде РТ рассказали, как татарстанцы будут работать и отдыхать в 2020 году

Минтруд РТ разработал Производственный календарь на будущий год.

11.11 22:24
В Доме Актера покажут полнометражный фильм «Кире» с Камилем Лариным

Роли сыграли Камиль Ларин, Фирая Акберова, Эльмира Калимуллина, Фанис Зиганшин, Гузель Сибгатуллина, Зульфия Валеева, Роман Ерыгин, Азгар Шакиров.

11.11 22:04
Хоккеист системы «Ак Барса» стал обладателем Кубка Вызова в составе сборной России

Иван Меховов на турнире забил гол и сделал две голевые передачи.

11.11 22:00
Елабужское село Свиногорье вошло в тройку финалистов сел с самым смешным названием

За Свиногорье отдано 19,07% голосов, Морозилка в Архангельской области завоевала 21,56% голосов, Муходеровка в Белгородской области стала лидером.

11.11 21:46
В Нижнекамске открылась фотовыставка имени Николая Лемаева

Легендарный руководитель прошел путь от оператора до министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР.

11.11 21:32
Проект студентов КГАСУ получил Гран-при воркшопа «Идеи развития набережных реки Яузы»

Воркшоп проводился для студентов ведущих профильных вузов России.

События