В Альметьевском районе в 2019 году отремонтировали 80 км дорог

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В текущем году в Альметьевском районе отремонтировано 80 км дорог, из которых 55 км — дороги местного значения. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



На деловом понедельнике замруководителя исполкома района по строительству Айрат Мухаметзянов отметил, что обслуживание городских дорог, тротуаров, велосипедных дорожек осуществляет Городское управление автомобильных дорог.



По словам Айрата Ахласовича, там, где не было возможности сделать капитальный ремонт, был проведен «ямочный». Работы подобного формата были проведены на площади 6,4 км.



Также из республиканского бюджета были выделены средства на ремонт восьми участков автодорог регионального значения. При этом восстановление изношенных слоев на четырех участках выполнили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Среди них участки Русский Акташ – Кузайкино – Дербедень – Казань – Оренбург; Нижняя Мактама – Старое Суркино; Старое Суркино – Новое Суркино; Русский Акташ – Азнакаево – Сулеево.



Также выполнен капитальный ремонт автодорог: Набережные Челны – Заинск – Альметьевск (два участка); Альметьевск – Лениногорск; Казань – Оренбург – Бута – Аппаково. Общая протяженность участков составила 12,4 км.

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