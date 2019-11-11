Менделеевские школьники проверили свои знания истории Великой Отечественной войны

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В Центре детского творчества города Менделеевска состоялся этап республиканского интеллектуального турнира «Знаток истории Отечества», посвященный 75-летию Великой Победы. Об этом пишут «Менделеевские новости».



В туре приняли участие команды из шести школ города – гимназии № 1, школ №№ 3, 4, 7. Организаторы турнира собрали школьников, чтобы в нестандартной форме проверить знания по истории Отечества.

К юным эрудитам с приветственным словом обратилась председатель жюри, методист Управления образования Гульнур Бородина, которая пожелала ребятам успехов и удачи в игре.

Школьникам предстояло преодолеть три этапа. Чтобы ответить на вопросы, игрокам пришлось поразмышлять, вспомнить драматические и героические события, происходившие в период Великой Отечественной войны.

По результатам интеллектуального соревнования лучшими оказались команды гимназии № 1 и школы № 4. Победителей награждала директор Цетра детского творчества Айгуль Муталибова.

Организаторы считают, что данные мероприятия стимулируют учеников к познавательной активности, привлекают к изучению дополнительной литературы, а самое главное — прививают любовь к Родине, формируют гражданскую позицию в современном обществе.

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