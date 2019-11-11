В Заинске стартовал тур литературного конкурса «Джалильские чтения»

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В Заинске, в татарской гимназии имени Рината Фардиева, стартовал II Международный литературный конкурс «Джалильские чтения». Об этом сообщает «Заинск-информ».



Цель конкурса – сохранить и развить татарский язык, культуру, популяризировать творческое наследие Мусы Джалиля, повысить интерес к творчеству великого поэта, выявить и поддержать юных талантов.

В мероприятии приняли участие более ста воспитанников детских садов и учащихся школ.



Литературный конкурс организован совместно с Всемирным конгрессом татар, Министерством культуры РТ, Министерством образования и науки РТ.

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