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Татар-информ

12 ноября 2019, 00:30

Спорт

Бугульминские тяжелоатлеты привезли восемь наград с турнира в Башкортостане

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Спорт

Бугульминские тяжелоатлеты привезли восемь наград с турнира в Башкортостане

Фото: alsh-vesti.rbsmi.ru

Соревнования проходили в 15-й раз с 8 по 10 ноября в селе Раевский.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Спортсмены из Бугульмы успешно выступили на республиканском турнире по тяжелой атлетике среди юношей и девушек, посвященном памяти мастера спорта международного класса России Владимира Богославского. Об этом пишет «Бугульминская газета».

Турнир проходил в 15-й раз с 8 по 10 ноября в селе Раевский Республики Башкортостан. На помост вышло более 60 спортсменов из Башкортостана и Татарстана.

Представители спортивной школы «Юность» имени Е.А. Тимерзянова получили четыре «золота», два «серебра» и две «бронзы».

Первое место завоевали Данил Кузнецов, Роман Зуев, Семен Долотов, Азалия Шигапова, серебряную награду взяли Рушан Муллахметов, Евгений Слесарев, на третьем месте оказались Екатерина Антонова, Камиля Исхакова.

Спортсмены тренируются под руководством Владимира Ермолаева, Илькама Шайхутдинова.

 

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