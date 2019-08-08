Госдума сегодня рассмотрит законопроект об отмене банковского роуминга

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Государственная Дума России сегодня рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект об отмене банковского роуминга. Об этом рассказал парламентарий от Татарстана Айрат Фаррахов в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Мы будем вносить изменения в закон о банках и банковской деятельности и исправлять ситуацию, которая была действительно возмутительной. Это так называемый банковский роуминг», – пояснил депутат Госдумы от Татарстана.

Речь идет о банковских комиссиях за межрегиональные переводы гражданами денег в рамках одного банка.

«Фактически у нас экономика стоит на месте, а банки получают огромную прибыль за счет таких комиссий, эквайрингов и так далее. Это абсолютно справедливое изменение, и мы завтра его поддержим, однозначно», – сказал Айрат Фаррахов.

В октябре этого года Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал комиссии при переводе средств между российскими регионами недопустимыми. Он отметил, что денежные переводы между регионами страны не несут какой-либо финансовой нагрузки для банков, и призвал устранить эту ситуацию.

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