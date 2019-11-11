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Татар-информ

12 ноября 2019, 03:16

Здоровье и среда

В Нижнекамске объявили день сбора вторсырья

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Здоровье и среда

В Нижнекамске объявили день сбора вторсырья

Фото: ntr-24.ru

16 ноября в городе организуют выездные пункты сбора макулатуры.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Детский эколого-биологический центр Нижнекамска сообщил о старте очередной экологической акции. 16 ноября юные экоактивисты совместно с компанией «Мобэко» организуют пункты приема вторсырья, сообщает «НТР 24».

В этот день в городе на Каме будут работать пять точек, куда можно принести макулатуру, ПЭТ-бутылки и пластиковые крышки, жестяные банки, целлофан, отработанные батарейки и аккумуляторы.

С десяти утра до 10:30 будет работать площадка перед ТЦ «Домовой», с 10.40 – автостоянка у ТЦ «Эссен» на проспекте Строителей.

Начиная с 11.20 вторсырье можно будет принести на площадку напротив Бызовского рынка. С полудня начнет работать пункт у противоположной остановки от ТЦ «Эссен» на улице Гагарина. Еще одной точкой станет автобусная остановка поселка Красный ключ.

 

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