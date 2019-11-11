Первокурсник из Альметьевска стал призером соревнований WorldSkills Hi-Tech 2019

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). Студент первого курса специальности «Станочник (металлообработка)» Айрат Галимов завоевал третье место в блоке WorldSkills Juniors VI национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам Worldskills Hi-Tech. Об этом пишет газета «Знамя труда».



Чемпионат состоялся в Екатеринбурге. Айрат Галимов вошел в состав команды группы ЧТПЗ и показал высокие результаты в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».



На выполнение задания отводилось четыре часа — за это время необходимо было изучить чертеж, написать управляющую программу и изготовить деталь на токарном станке с ЧПУ. Экспертом и тренером Айрата Галимова стал специалист по производственному обучению Антон Васякин, который также является выпускником «Колледжа будущего Татарстана».





По словам Васякина, студенты данного колледжа с первого курса проявляют инициативу и участвуют в чемпионатах по стандартам Worldskills. Айрат Галимов в течение почти двух месяцев ежедневно отрабатывал навыки на высокотехнологичном учебном оборудовании.



«Победа первокурсника является хорошим показателем высокого уровня подготовки студентов и преподавателей "Колледжа будущего Татарстана"», —подытожил Айрат Хафизов.



В этом году национальный чемпионат рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности собрал 738 конкурсантов из 53 регионов РФ. Вместе со взрослыми конкурсантами соревновались почти 150 юношей и девушек в возрасте от 12 до 16 лет. Они продемонстрировали свои навыки в 22 компетенциях и выиграли 22 золотые, 24 серебряные и 21 бронзовую медаль.

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