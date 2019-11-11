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Татар-информ

12 ноября 2019, 01:28

Культура

Выставки «Кружевная Балахна» и «Большой мир маленькой туфельки» открылись в Елабуге

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Культура

Выставки «Кружевная Балахна» и «Большой мир маленькой туфельки» открылись в Елабуге

Фото: elabuga-rt.ru

В Выставочном зале Елабужского музея-заповедника открылись две новые выставки.

(Казань, 12 ноября, «Татар-информ»). В Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника состоялось торжественное открытие сразу двух выставок – «Кружевная Балахна» и «Большой мир маленькой туфельки». Об этом пишет газета «Новая Кама».

Церемония состоялась при участии директора ЕГМЗ Гульзады Руденко, директора Балахнинского музейного историко-художественного комплекса Марии Карташовой, владелицы коллекции сувенирной обуви Татьяны Фрейберг.

Гульзада Руденко вручила виновникам торжества тюбетейки и фирменные сувениры музея-заповедника, а сотрудники елабужского музея получили в подарок образец балахнинского кружева. Гостей радовал вокальный ансамбль «Элегия».

Выставка «Кружевная Балахна» является совместным проектом Елабужского музея-заповедника и Балахнинского музейного историко-художественного комплекса – одного из старейших музеев Нижегородского области.

Экскурсию по экспозиции провели Мария Карташова и ее заместитель Светлана Пухова, рассказав об уникальной многопарной технике плетения, которую использовали балахнинские мастерицы более ста лет назад. На выставке представлены более сорока образцов кружева середины 19-го – начала 21-го века, в том числе косынки, платки, шарфы, жилеты, салфетки, подзоры, воротники, пелерины, рушники и многое другое, а также изделия современных мастериц-победительниц международных фестивалей кружева.

Вторая выставка под названием «Большой мир маленькой туфельки» знакомит с более чем 400 образцами сувенирной обуви из частной коллекции Татьяны Фрейберг (Ижевск, Республика Удмуртия).

Филоботия (коллекционирование обуви) является одним из интересных и увлекательных занятий. Всего Татьяна Фрейберг собрала около тысячи туфелек из Англии, Германии, Греции, Иордании, Италии, Китая, острова Фиджи, России, Румынии, США, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии. Каждый экспонат имеет свою собственную историю. Некоторые модели – а таких большинство – изготовлены вручную из фарфора, керамики, стекла, чугуна, войлока, мраморной крошки, металла.

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