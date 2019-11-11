В Минтруде РТ рассказали, как татарстанцы будут работать и отдыхать в 2020 году

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В целях оказания методической помощи работодателям в Минтруда Татарстана разработали Производственный календарь на 2020 год.

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ и статье 1 Закона РТ от 19.02.1992 № 1448-XII «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» (в редакции Закона РТ от 29 сентября 2016 года № 67-ЗРТ), нерабочими праздничными днями будут считаться следующие даты: с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 30 августа, 4 и 6 ноября, а также Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Дни, на которые приходится начало проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, определяются Указом Президента Татарстана. По данным ДУМ РТ, предварительными датами празднования религиозных праздников в следующем году станут 24 мая и 31 июля.

Кроме того, выходные дни 4 и 5 января, выпадающие согласно календарю на субботу и воскресенье, будут перенесены на 4 и 5 мая соответственно.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями количество рабочих дней в 2020 году составит 246 дней, выходных — 120.

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