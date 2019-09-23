WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

11 ноября 2019, 22:00

Общество

Елабужское село Свиногорье вошло в тройку финалистов сел с самым смешным названием

Общество

Елабужское село Свиногорье вошло в тройку финалистов сел с самым смешным названием

Фото: пресс-служба сервиса путешествий Туту.ру, vk.com

За Свиногорье отдано 19,07% голосов, Морозилка в Архангельской области завоевала 21,56% голосов, Муходеровка в Белгородской области стала лидером.

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В выходные в сообществе Туту.ру «ВКонтакте» завершился отборочный этап голосования за самое смешное название населенного пункта России.

За село Свиногорье, которое располагается в Елабужском районе РТ, отдано 19,07% голосов, Морозилка в Архангельской области завоевала 21,56% голосов, Муходеровка в Белгородской области стала лидером голосования с 25,72% голосов.



Публичный опрос продолжится по 24 ноября включительно.

Населенный пункт, который победит в голосовании, получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

Село Свиногорье находится в Елабужском районе. Первое упоминание датируется 1668 годом. В дореволюционных источниках упоминается под названимем Свиные Горы, Рождественское. Первоначально оно являлось собственностью Раифского Богородицкого монастыря, в 1763 году жители были переведены в разряд экономических, позднее – государственных крестьян, они занимались земледелием, разведением скота, в том числе и свиней. По другой версии, в здешних лесах было много кабанов.

В 2018 году победила деревня Чуваки из Пермского края.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Набережные Челны вошли в топ-10 лучших городов России для жизни с детьми
Новости дня
22:24
В Доме Актера покажут полнометражный фильм «Кире» с Камилем Лариным

Роли сыграли Камиль Ларин, Фирая Акберова, Эльмира Калимуллина, Фанис Зиганшин, Гузель Сибгатуллина, Зульфия Валеева, Роман Ерыгин, Азгар Шакиров.

22:04
Хоккеист системы «Ак Барса» стал обладателем Кубка Вызова в составе сборной России

Иван Меховов на турнире забил гол и сделал две голевые передачи.

22:00
Елабужское село Свиногорье вошло в тройку финалистов сел с самым смешным названием

За Свиногорье отдано 19,07% голосов, Морозилка в Архангельской области завоевала 21,56% голосов, Муходеровка в Белгородской области стала лидером.

21:46
В Нижнекамске открылась фотовыставка имени Николая Лемаева

Легендарный руководитель прошел путь от оператора до министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР.

21:32
Проект студентов КГАСУ получил Гран-при воркшопа «Идеи развития набережных реки Яузы»

Воркшоп проводился для студентов ведущих профильных вузов России.

21:18
Набережные Челны вошли в топ-10 лучших городов России для жизни с детьми

Казань в составленном экспертами Domofond.ru рейтинги оказалась на 41-м месте.

21:00
Татарстан вошел в топ-30 регионов России по доступности аренды жилья

Лидером по доступности аренды среди субъектов Федерации оказался Ямал.

20:48
Казань вошла в топ-5 городов России по уровню знания английского языка

Лучше всего владеют английским языком в России жители Санкт-Петербурга.

20:34
Футболист «Рубина» вошел в символическую сборную 16-го тура РПЛ

Хорватский защитник казанского клуба Филип Уремович выиграл 94% единоборств в матче с «Динамо».

20:20
В Татарстане производство молока с начала года выросло на 4%, мяса – на 3%

В хозяйствах республики средний удой на одну корову за январь – октябрь текущего года превысил 4,9 тыс. кг молока.

20:06
В здании железнодорожного вокзала станции Свияжск появился турникетный комплекс

Через станцию Свияжск в Татарстане курсируют 28 пригородных поездов.

19:50
Победители фотоконкурса «Нацпроекты Татарстана» станут известны в конце года

Фотоконкурс «Нацпроекты Татарстана» проводят партия «Единая Россия» и Общественная палата РТ.

19:36
Минниханов провел переговоры с инвесторами благоустройства Вахитовского холма Казани

Турецкая компания «Полимекс» воплотила в жизнь более 130 масштабных проектов по всему миру.

19:27
В Татарстане пенсионера оштрафовали за две незаконно пойманные рыбы

77-летнего мужчину признали виновным по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и оштрафовали на 10 тыс. рублей.

19:22
Песков: Слова Путина о хищениях на строительстве «Восточного» не касаются ПСО «Казань»

Претензии главы государства относятся к предыдущему периоду строительства космодрома, объяснил его пресс-секретарь.

19:08
Индекс промышленного производства Челнов понизился на 10% по итогам 9 месяцев

Причиной снижения показателей «КАМАЗа» стала непростая ситуация, сложившаяся на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта.

18:52
Финская Kaukointernational за 3 месяца найдет пути рекультивации иловых полей Казани

За минувшие 50 лет у МУП «Водоканал» скопилось более 100 гектаров иловых полей, которые создают экологическую угрозу.

18:38
Герой России Дамир Юсупов признался, что ему стыдно за незнание татарского языка

Ставший недавно знаменитым пилот признался, что гордится тем, что он татарин.

18:24
ФК «КАМАЗ» отмечает свой 38-й день рождения

Команда была основана 11 ноября 1981 года на прессово-рамном заводе КАМАЗа.

18:10
Минниханов принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по нацпроектам

Руководитель республики смог присутствовать на заседании благодаря видеоконференцсвязи.

17:56
ФК «Ростов» судится с Курбаном Бердыевым в спортивном суде в Лозанне

Из-за финансовых претензий бывшего тренера «Рубина» РФС запретил ростовскому клубу регистрацию новых игроков.

17:35
Из-за долгов за границу не могут выехать более 58 тыс. жителей Татарстана

Ограничение в выезде из страны выносится судебными приставами, если сумма долга превысила 30 тыс. рублей.

17:32
Глава МВД по РТ вручил госнаграду полицейскому за изъятие более 116 кг наркотиков

Артем Хохорин поздравил коллег с Днем полиции и поблагодарил руководство и население Татарстана за поддержку.

17:26
Путин объяснил причину сокращения расходов на оборону и безопасность в России
17:12
Владимир Жаворонков заявил о важности укрепления «первичек» для борьбы с онкологией

В Татарстане функционируют 69 первичных онкологических кабинетов.

События