Елабужское село Свиногорье вошло в тройку финалистов сел с самым смешным названием

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В выходные в сообществе Туту.ру «ВКонтакте» завершился отборочный этап голосования за самое смешное название населенного пункта России.



За село Свиногорье, которое располагается в Елабужском районе РТ, отдано 19,07% голосов, Морозилка в Архангельской области завоевала 21,56% голосов, Муходеровка в Белгородской области стала лидером голосования с 25,72% голосов.





Публичный опрос продолжится по 24 ноября включительно.



Населенный пункт, который победит в голосовании, получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

Село Свиногорье находится в Елабужском районе. Первое упоминание датируется 1668 годом. В дореволюционных источниках упоминается под названимем Свиные Горы, Рождественское. Первоначально оно являлось собственностью Раифского Богородицкого монастыря, в 1763 году жители были переведены в разряд экономических, позднее – государственных крестьян, они занимались земледелием, разведением скота, в том числе и свиней. По другой версии, в здешних лесах было много кабанов.

В 2018 году победила деревня Чуваки из Пермского края.

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