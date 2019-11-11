Кыш Бабай стал вторым по популярности Дедом Морозом в России

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Татарский новогодний волшебник Кыш Бабай занял второе место в рейтинге самых популярных Дедов Морозов в России будущей зимой. Исследование провел туристический портал «ТурСтат».

Резиденция Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы расположена в селе Яна Кырлай Арского района. В ней можно встретить также Шурале, Батыра, Убырлы Карчык, Антынчеч и других.

Первое место в рейтинге занимает Всероссийский Дед Мороз, живущий в Великом Устюге. Третье — у морозца Паккайне из Олонца (Карелия). В топ-5 вошли также карельский Талви Укко и бурятский Саган Убген.

18 ноября, в день своего рождения, главный Дед Мороз зажжет огни на первой новогодней елке в Великом Устюге и отправится в путешествие по всей стране.

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