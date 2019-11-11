Минниханов провел переговоры с инвесторами благоустройства Вахитовского холма Казани

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Доме Правительства РТ заместителя председателя совета директоров турецкой компании «Полимекс» Джема Сияхи, обсудив вопросы сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Обсуждались перспективы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества турецкой компании с Республикой Татарстан», – отметили в пресс-службе.

Основанная в 1995 году компания «Полимекс» уже реализовала более 130 масштабных проектов по всему миру. В Казани компания провела реконструкцию здания бывшей Шамовской больницы, открыв пятизвездочный отель Kazan Palace by Tasigo. Кроме этого, турецкие инвесторы разработали проект развития холма на территории между улицами Бутлерова и Некрасова в Казани. Здесь предлагается строительство многофункционального комплекса «Espace», включающего торговый центр, офисные помещения, жилые апартаменты и общественные пространства. Инвесторы планируют сохранить холм и памятник Муллануру Вахитову, а в сквере на вершине холма создать обновленную зону отдыха для горожан.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.