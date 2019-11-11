В Татарстане пенсионера оштрафовали за две незаконно пойманные рыбы

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане 77-летнего пенсионера оштрафовали за две незаконно выловленные рыбы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В конце июля 77-летнего рыбака поймали в одном км от берега в акватории реки Кады, расположенной на территории Государственного природного зоологического (охотничьего) заказника регионального значения «Агрызский». При себе у пенсионера были рыболовные сети и две выловленные рыбы. Ущерб от действий пожилого браконьера составил 1175 рублей.

Мужчину признали виновным по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и оштрафовали на 10 тыс. рублей.



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