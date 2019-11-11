Песков: Слова Путина о хищениях на строительстве «Восточного» не касаются ПСО «Казань»

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Слова Президента России Владимира Путина о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» не касаются ПСО «Казань», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Претензии Путина касаются предыдущего периода работы комплекса, объяснил Песков. Ранее сегодня Президент РФ провел совещание с членами Правительства, где отметил, что при строительстве космодрома воруют сотни миллионов рублей, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях.

Значительные средства — несколько триллионов рублей — выделяются на закупку оборудования в рамках нацпроектов, об этом говорилось на заседании. «И очень важно, чтобы вот эти деньги, которые выделяются государством, чтобы они, в первую очередь, все-таки шли на пользу именно нашей экономике, чтобы они не использовались как поддержка экономики иностранным государствам. И там, где это возможно, чтобы, наоборот, эти средства способствовали налаживанию новых конкурентоспособных производств», — пояснил пресс-секретарь слова главы государства.

По словам Пескова, во время строительства «Восточного» было похищено 11 млрд рублей, из которых удалось вернуть 3,5 млрд. По делам о хищениях осудили 32 человек, расследование ведется по еще пяти уголовным делам.

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