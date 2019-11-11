Татарстан вошел в топ-30 регионов России по доступности аренды жилья

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Республика Татарстан вошла в топ-30 регионов России по доступности аренды жилья. Соответствующий рейтинг составлен РИА Новости.

В 2019 году доля семей из двух работающих взрослых и двух детей, которые могут позволить себе снять стандартную двухкомнатную квартиру, в Татарстане равняется 41,2%. При этом необходимый для этого доход составляет около 63 тыс. рублей в месяц на семью.

Доля семей, могущих арендовать квартиру, в республике несколько больше, чем в среднем по России. В текущем году по стране могут сделать это почти 40% семей, тогда как еще в 2018-м таковых было менее 36%. Необходимый совокупный семейный доход примерно равен 80 тыс. рублей в месяц.

«Для расчета рейтинга предполагалось, что семья тратит на аренду жилья не более 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов взрослых и детей», – отмечает агентство.

При этом лидером по доступности аренды среди субъектов Федерации стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Немного отстали от него Чукотский автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, а также Санкт-Петербург и Магаданская область.

Наименее же доступна аренда семья с детьми, проживающими в Севастополе, а также в республиках Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Дагестан и Чечня.

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