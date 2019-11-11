Финская Kaukointernational за 3 месяца найдет пути рекультивации иловых полей Казани

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Разработчик инновационных решений в сфере энергоэффективности, переработки отходов и генерации «чистой» энергии, финская компания Kaukointernational в течение 3 месяцев подготовит ряд новых предложений по утилизации иловых полей Казани. Меморандум об этом подписали сегодня в Минэкологии Татарстана.

Как сообщает пресс-служба министерства, подписи под документом поставили министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, президент Kaukointernational Ниилес Айрола, а также представители «Водоканала» и Агентства инвестиционного развития РТ.

«На основании соглашения финская компания приступает к разработке предложений по рекультивации иловых полей Казани. По прошествии 3 месяцев Kaukointernational готова представить презентацию», – сказали в пресс-службе.

Ранее представители финской компании встретились с Президентом Татарстан Рустамом Миннихановым, который подтвердил заинтересованность республики в привлечении передовых технологий в сфере экологии. «“Чистая” энергетика заслуживает самого серьезного внимания», – подчеркнул Минниханов.

За минувшие 50 лет у МУП «Водоканал» скопилось более 100 гектаров иловых полей, которые создают экологическую угрозу. На сегодняшний день в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ рассмотрено более десятка технологий рекультивации иловых полей. В 2020 году в Казани планируется запуск цеха по термомеханической обработке илового осадка, который позволит перерабатывать в гранулы 340 тонн илового осадка влажностью 96%. Стоимость проекта оценивается почти в 1,5 млрд рублей. Полученное после термической обработки вещество будет применяться в разных сферах городского хозяйства и промышленности.

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