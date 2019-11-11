«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). «Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, запустил обновленную линейку тарифных планов мобильной связи «Вызов» для корпоративных пользователей. Новые тарифные планы с постоплатной системой отличаются гигабайтами мобильного интернета и набором безлимитных сервисов.

Объем интернета, включенного в тариф, увеличен сразу на 30%. Причем трафик не расходуется при общении в соцсетях или мессенджерах в зависимости от выбранного пакета. Пользователи могут не думать о лимитах при использовании «ВКонтакте», Facebook или YouTube, а Viber и WhatsApp бесплатен для всех пользователей тарифной линейки.

Для подключения сейчас доступны три тарифных плана, что упрощает выбор пользователя. Звонки на телефонные номера «Ростелекома» безлимитны, а объемы вызовов на номера других операторов дома и в поездках по России меняются в зависимости от выбранного пакета. Роуминг по стране отсутствует.

Новые предложения выгодны клиентам, которые полностью или частично оплачивают связь своим сотрудникам. Подключение возможно от одного номера. К тарифному плану «Вызов» также можно подключить членов семьи сотрудника.

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию — переход голосового общения в общение через интернет. Мы идем навстречу пользователям и увеличили в новой тарифной линейке “Вызов” пакет доступа в интернет как минимум до 15 Гб, — сказал директор по маркетингу бизнес-сегмента “Ростелекома” Сергей Таболин. — Кроме того, наши пользователи оценят безлимитный интернет на социальные сети, мессенджеры и целый ряд других сервисов. Такую возможность может предоставить не каждый провайдер».

Подключиться к тарифному плану «Вызов» могут как действующие абоненты мобильной связи «Ростелекома», так и клиенты других операторов. Сменить старую сим-карту на корпоративную карту «Ростелекома» с сохранением номера можно по услуге MNP (Mobile Number Portability, то есть перенос мобильных номеров), предоставляемую бесплатно.

Подробнее узнать о новых тарифных планах и познакомиться с процессом смены оператора можно на сайте www.rt.ru или по телефону 8 800 200-30-00.