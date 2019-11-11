Проект студентов КГАСУ получил Гран-при воркшопа «Идеи развития набережных реки Яузы»

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Проект студентов Института архитектуры и дизайна КГАСУ получил Гран-при воркшопа «Идеи развития набережных реки Яузы», сообщает Минобрнауки РТ.

Разработчиками проекта «Набережная Яузы» стали студенты четвертого курса Казанского архитектурно-строительного университета Анастасия Наговицына, Аким Толмачев, Аида Сираева, Эмиль Халиуллин и Анастасия Сулайманова.

«Члены жюри отметили, что будущие архитекторы из КГАСУ помимо инфографики представили 3D-визуализацию проекта, где показали рекреации, разработанные для разных групп граждан и совмещающие различные потребности горожан», – говорится в сообщении министерства.

Совместный воркшоп ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» и Архитектурного бюро «Остоженка» на тему «Идеи развития набережных реки Яузы» (Москва) проводился для студентов ведущих профильных вузов России.

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