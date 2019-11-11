Победители фотоконкурса «Нацпроекты Татарстана» станут известны в конце года

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Фотоконкурс «Нацпроекты Татарстана — 2019» стартовал в Татарстане. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Татарстанское региональное отделение партии “Единая Россия”, Общественная палата РТ, ассоциация “Совет муниципальных образований РТ” и региональные проектные офисы проводят фотоконкурс. Его главная цель — демонстрация результатов реализации проектов республики в составе нацпроектов в соответствии с указом Президента РФ “О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”», — сказано в сообщении.

Конкурс проводится с 1 ноября по 20 декабря текущего года. Победители получат дипломы и памятные призы.

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