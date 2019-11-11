Герой России Дамир Юсупов признался, что ему стыдно за незнание татарского языка

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Летчик гражданской авиации, Герой России Дамир Юсупов признался, что гордится своей национальной принадлежностью.

«Горжусь, что я татарин, хотя не владею родным языком», — поделился летчик в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

По его мнению, важно статистически подтвердить многочисленность татарского народа по результатам предстоящей всероссийской переписи населения.

«Если меня запишут татарином, я буду очень рад. Это так и должно быть. Чтобы татар было много. Пусть не стесняются об этом говорить», — отметил Дамир Юсупов.

Летчик признался, что не владеет родным языком. «К сожалению, татарского языка не знаю. Наша семья жила в Сибири, мне стыдно не знать свой язык. Попытался выучить, но нужна практика», — сказал Дамир Юсупов.

В то же время известный летчик с уважением относится к национальным и религиозным праздникам своего народа. «Отмечаем Сабантуй, Курбан-байрам, Ураза-байрам. Из национальных блюд люблю кыстыбый, чакчак», — сказал он.

15 августа 2019 года экипаж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» во главе с Дамиром Юсуповым совершил аварийную посадку на кукурузном поле после того, как двигатели лайнера вышли из строя из-за столкновения со стаей птиц. Пилотам удалось спасти жизни 234 человек. Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2019 года Дамиру Юсупову присвоено звание Героя Российской Федерации.

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