Минниханов принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по нацпроектам

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи принял участие в заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Заседание провел Премьер-министр России Дмитрий Медведев, оно началось с обсуждения надзора за исполнением нацпроектов, включая надзор прокуратуры. Участники заседания рассмотрели реализацию трех проектов: «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Медведев напомнил, что с марта Генпрокуратура контролирует бюджетные средства, расходуемые на нацпроекты, следит за соблюдением условий получения соответствующих средств, включая трансферты, за соблюдением сроков доведения их до адресатов и другими моментами.

«Нацпроекты — это важнейшее направление деятельности страны, нашей с вами работы, и нарушения правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия, вплоть до административной и уголовной ответственности», — заключил Председатель Правительства РФ.

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