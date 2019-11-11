Казань вошла в топ-5 городов России по уровню знания английского языка

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Казань вошла в топ-5 городов России, где лучше всего владеют английским языком, сообщает Минобрнауки РТ.

«Среди российских городов лучшие результаты у Санкт-Петербурга (средний тестовый балл – 54,94), Москвы (53,86), Екатеринбурга (52,47), Владивостока (52,21) и Казани (50,44)», – говорится в сообщении министерства.

Среди регионов по владению английским языком в лидерах находятся Челябинская (54,28), Тульская (54,16), Московская (53,04), Нижегородская (53,03) и Ярославская (52,86) области.

Самый высокий уровень знания английского – у людей в возрасте 26 – 30 лет.

В исследовании EF Education First участвовали 2,3 млн респондентов из 100 стран, которые выполнили тест на знание лексики и грамматики английского языка. Россия, по результатам исследования, находится на 48-м месте из 100 мирового рейтинга владения английским языком.

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