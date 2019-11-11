Футболист «Рубина» вошел в символическую сборную 16-го тура РПЛ

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Защитник казанского «Рубина» Филип Уремович попал в число лучших игроков 16-го тура РПЛ по версии статистического агентсва Instat, сообщает официальный сайт лиги.



По сведениям Instat, хорватский защитник «Рубина» 18 раз вступал в единоборства и в 17 случаях выходил победителем. Это второй показатель в РПЛ (94% выигранных единоборств) среди центральных защитников.



Впрочем это не помогло казанскому «Рубину» заработать очки в домашней игре с московским «Динамо». Подопечные Романа Шаронова уступили гостям (0:1) и опустились на 13-е место в чемпионате.

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