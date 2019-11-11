(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Из-за долгов за границу не могут выехать более 58 тыс. жителей Татарстана, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

Должники ограничиваются в выезде за пределы страны при долге свыше 30 тыс. рублей. Однако бывают случаи, когда для вынесения постановления об ограничении на выезд хватает долга в 10 тыс. рублей. Так происходит с должниками по алиментам, выплатам по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца и так далее.

«Перед поездкой за границу рекомендуется проверять сведения о долгах на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов http://r16.fssprus.ru/. В разделе «Узнай о своих долгах» содержится общедоступная информация по всем исполнительным производствам», – напомнила Лилия Халимова.



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