Глава МВД по РТ вручил госнаграду полицейскому за изъятие более 116 кг наркотиков

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин вручил госнаграды на праздничном концерте в честь Дня полиции. Он проходит в КРК «Пирамида».

«Нагрузка из года в год растет. Появляются новые, высокотехнологичные преступления, требующие иных подходов. В дополнение к повседневным обязанностям от нас требуется обеспечение большого количества мероприятий, в том числе самого высокого, международного уровня», — сказал министр.

Он поблагодарил руководство республики, другие министерства и все население республики за поддержку. «В нас верят как в гарант безопасности», — отметил он.

«В работе помогает опыт, накопленный за многие десятки лет нашими предшественниками, в том числе и ветеранами, сидящими сегодня в зале, — сказал Хохорин. — Еще одна опора — это наши семьи, понимающие родные люди, которые фактически делят с нами будни и бессонные ночи».

После поздравления министр приступил к вручению госнаград. За изъятие наркотиков весом более 116 кг медаль «За отличие в охране общественного порядка» присуждена старшему лейтенанту полиции Ильнару Гиззатуллину. Нагрудные знаки МВД России «Почетный сотрудник МВД» вручены генералу-майору юстиции Владимиру Изааку и полковнику полиции Анасу Мухаметзянову.

День сотрудника органов внутренних дел отмечается 10 ноября. Праздник стал так называться после переименования Дня милиции в 2011 году.

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