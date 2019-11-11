Театр кукол «Экият» покажет спектакль на фестивале «Крымская театральная осень» в Ялте

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). 16 ноября русская группа театра кукол «Экият» покажет музыкальную сказку «Сказка о царе Салтане» Александра Пушкина в инсценировке Льва Кожевникова на сцене Ялтинского театра имени А. П. Чехова. Об этом сообщает пресс-служба театра.



Режиссером-постановщиком выступил Рафаэль Тагиров, художником-постановщиком — Софья Шахновская из Мурманска, композитором – Азат Хусаинов, заслуженный деятель искусств РТ.



С 12 по 20 ноября в Республике Крым, в городах Симферополе, Ялте, Керчи состоится фестиваль «Крымская театральная осень», приуроченный к Году театра в России. На фестивале будут представлены спектакли театров из национальных республик России, поставленные по произведениям русской и советской классики.



12 театральных коллективов из 11 республик России привезут в Крым свои лучшие постановки. Спектакли по произведениям А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, М. А. Булгакова, А. В. Вампилова и других писателей занимают особое место в репертуаре театров – участников фестиваля.

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