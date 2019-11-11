В здании железнодорожного вокзала станции Свияжск появился турникетный комплекс

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане в здании железнодорожного вокзала станции Свияжск установлен турникетный комплекс, сообщает Миндортранс РТ.

Турникеты установлены для предотвращения безбилетного проезда и обеспечения безопасности. «Чтобы пройти, достаточно приложить билет со штрих-кодом, смарт-карту либо мобильный телефон к считывающему устройству», – отмечается в сообщении министерства.

Один из турникетов в линейке шире, чем остальные. Через него будет удобно проходить пассажирам с детскими колясками и большими сумками.

Через станцию Свияжск проезжают 28 пригородных поездов. В среднем за сутки пассажиропоток по станции составляет 1,6 тыс. человек.

В 2020 году планируется установить турникеты на островной платформе станции Свияжск, остановочных платформах 753 км и Пост Волга.

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