WORLDSKILLS - 2019

Динара Прокопьева

11 ноября 2019, 16:54

Официальная хроника

Минниханов: Служба в полиции — дело мужественных и благородных людей

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Официальная хроника

Минниханов: Служба в полиции — дело мужественных и благородных людей

Фото: архив

Президент Татарстана поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Служба в полиции остается делом мужественных и благородных людей. Об этом сказал Президент РТ Рустам Минниханов, обращаясь к участникам праздничного концерта ко Дню сотрудника органов внутренних дел.

«Служба в полиции всегда была и остаётся делом мужественных и благородных людей, готовых рискнуть собой ради других. Ваша работа всегда в фокусе внимания населения республики. Именно от вас зависит порядок на улицах городов, спокойствие наших жителей и уверенность в собственной безопасности», — сказал Президент Татарстана.

Особые слова признательности он адресовал ветеранам службы, которые внесли вклад в обеспечение охраны правопорядка и передают свой опыт молодому поколению. «Ваша беззаветная преданность службе вызывает гордость и уважение», — отметил Минниханов.

Он выразил искренние слова благодарности родным и близким сотрудников органов внутренних дел, «которые ежедневно делят со своими героями тяготы и лишения службы».

Президент РТ отметил, что министерство продемонстрировало свой профессионализм во время мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 и в день выборов в Госсовет Татарстана.

«2020 год будет богат на события — большое количество праздничных мероприятий в рамках 100-летия ТАССР, а в сентябре состоятся выборы Президента РТ и депутатов представительных органов муниципальных образований. Ваша задача — обеспечить безопасность и соблюдение конституционных прав и свобод наших граждан», — напутствовал Рустам Минниханов.

Он пожелал сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия.

После этого Президент Татарстана вручил государственные награды. Почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ» присвоено полковнику полиции Айбулату Юнусову, начальнику отдела МВД России по Лениногорскому району. Медаль-орден «За заслуги перед РТ» присвоена полковнику полиции Рустаму Ибрагимову за вклад в обеспечение безопасности в дни мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019. Ряд сотрудников органов внутренних дел был награжден медалями Татарстана «За доблестный труд», а некоторым присвоено звание «Заслуженный сотрудник ОВД по Татарстану».

Праздник продолжился праздничным концертом в КРК «Пирамида».

День сотрудника органов внутренних дел отмечается 10 ноября. Праздник стал так называться после переименования Дня милиции в 2011 году.

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