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Татар-информ

11 ноября 2019, 16:46

Экономика и финансы

Новый логистический центр позволит X5 увеличить долю поставщиков в РТ

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Экономика и финансы

Новый логистический центр позволит X5 увеличить долю поставщиков в РТ

Фото: Михаил Захаров

Новый распределительный центр «Пятерочки» обеспечивает продуктами магазины в сотне населенных пунктов Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии.

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Доля поставщиков X5 Retail Group из Татарстана превышает 30% и будет увеличена благодаря открытию нового распределительного центра на территории ТОСЭР в Зеленодольске. Об этом сообщил сегодня журналистам сразу после официальной церемонии открытия нового логистического комплекса гендиректор торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров.

«Новый распределительный центр будет работать на 700 магазинов Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии. Он позволит повысить сервис обслуживания и увеличить долю локальных производителей — местных поставщиков. Сейчас эта доля составляет примерно 30%. В настоящий момент мы сотрудничаем с сотней местных производителей. Благодаря запуску нового распределительного центра эта цифра вырастет», — отметил спикер.

Торжественная церемония открытия логистического центра торговой сети «Пятерочка» состоялась сегодня с участием Президента РТ Рустама Минниханова.

В современном логистическом комплексе расположились восемь зон хранения: сухой и алкогольный склады, зоны для хранения продукции категории fresh, замороженной продукции, икры, фруктов и овощей, а также комплекс газации бананов. В каждой секции поддерживается необходимый температурный режим для сохранения свежести продуктов. Мощности распределительного центра «Казань» позволяют обрабатывать 5 тыс. тонн груза в сутки и обслуживать 1200 торговых объектов. Комплекс уже обеспечивает продуктами магазины «Пятерочка» в более чем 100 населенных пунктах четырех республик.

«Площадь распределительного центра составляет почти 39,5 тыс. кв. метров. Бесперебойную работу будут обеспечивать 500 сотрудников. Всего торговая сеть “Пятерочка” организовала в Татарстане уже более 8 тыс. рабочих мест. При строительстве нового распределительного центра под Казанью огромное внимание также уделялось вопросу развития инновационной составляющей», — подчеркнул Сергей Гончаров.

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