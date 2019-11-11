Путин объяснил причину сокращения расходов на оборону и безопасность в России

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Сокращение объемов гособоронзаказа на предприятиях России связано с тем, что «пик работы» по перевооружению российской армии уже пройден. Поэтому сейчас необходимо привлекать оборонные предприятия к реализации национальных проектов. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле, передает радио Sputnik.

«У нас идет общее сокращение расходов на оборону и безопасность, вы знаете об этом. Связано это не с тем, что мы спустя рукава к этим вопросам относимся, а с тем, что основные запланированные и связанные с необходимостью интенсифицировать работу по обеспечению безопасности страны в связи с выходом и необходимостью смены военного оборудования и военной техники, все-таки основной пик этой работы мы прошли», – сказал Путин. Президент РФ пояснил, что в стране созданы производственные мощности и подготовлены квалифицированные кадры, которые необходимо использовать для выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. «Речь о локализации производства техники и оборудования. Другими словами, выпуск в России, именно на наших предприятиях, высокотехнологичных товаров, необходимых для реализации национальных проектов», – пояснил глава государства.

По словам Владимира Путина, намечены масштабные закупки медицинского, строительного, компьютерного оборудования, средств телекоммуникации, дорожной техники на общую сумму свыше 6 трлн рублей. «Я прошу представить четкие, понятные и внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов, а также сообщить, какие для этого необходимы нормативно-правовые, организационные решения», – поставил задачу Президент РФ.

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