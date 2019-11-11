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Татар-информ

11 ноября 2019, 16:40

ОбществоHi-Tech

Первый в Приволжье digital-салон связи Tele2 открылся в Казани

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ОбществоHi-Tech

Первый в Приволжье digital-салон связи Tele2 открылся в Казани

Салон нового формата расположен в ТЦ «Южный».

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В Казани компания Tele2 запустила первый в Приволжье цифровой салон нового формата.

Концепция digital-салона основывается на коммуникационной платформе «Другие правила». Оператор связи разработал новый формат общения с посетителями и внедрил digital-технологии, что в совокупности позволяет компании предлагать клиенту уникальный цифровой сервис.

«Новый формат салона стоит на трех китах: коммуникация, сервис и ассортимент. Он включает в себя инновационный digital-подход и неизменное качество сервиса для всех наших абонентов. Можно сказать, что это соединение двух времен: настоящего и будущего. Здесь, как и прежде, можно подключить качественные мобильные услуги и дополнительные сервисы, а также с помощью виртуальных витрин и цифровых интерфейсов прикоснуться к будущему», – рассказал во время открытия нового салона директор казанского филиала Tele2 Марат Кабанов.

На входе посетителей встречает виртуальная витрина, на которой «Все в один клик» каждый может подобрать себе тарифный план, посмотреть актуальную зону покрытия Tele2 в Татарстане, а также подключить дополнительные услуги.

Обновленный дизайн салона включает удобную навигацию. При помощи интерактивной витрины посетители могут прочитать характеристики представленных моделей телефонов, объективные отзывы и рейтинг гаджетов. На открытой стойке в центре офиса можно не просто взять и протестировать телефон, а сразу же дополнить его наушниками, часами и другими устройствами. Остальные гаджеты для удобства клиентов распределены по брендам и ценовым категориям.

Вместо традиционных касс в салоне установлена легкая стойка в зоне ресепшн. Таким образом, консультант не привязан к рабочему месту – с помощью планшета он может обслуживать клиентов в любой точке зала. Такое решение позволяет оператору установить открытое, лишенное барьеров взаимодействие с посетителями.

Еще одно новое решение – умная зона, где представлены устройства «умного дома». Здесь клиент может в реальном времени протестировать представленные устройства.

До конца года Tele2 планирует открыть 50 салонов нового формата в регионах России. 

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