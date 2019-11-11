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Татар-информ

11 ноября 2019, 16:18

Официальная хроника

Рустам Минниханов открыл новый распределительный центр X5 Retail Group

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Официальная хроника

Рустам Минниханов открыл новый распределительный центр X5 Retail Group

Фото: Михаил Захаров

Комплекс включает восемь различных зон хранения продуктов с различным температурным режимом.

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл новый распределительный центр X5 Retail Group, расположенный на территории индустриального парка «Зеленодольск». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В церемонии открытия также участвовали вице-премьер РТ – глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов, глава Минэкономики республики Фарид Абдулганиев и руководитель исполкома Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Рустам Минниханов отметил, что распределительный центр – это нужный Татарстану и интересный проект. «Площадь комплекса превышает 38 тыс. квадратных метров. Запланировано создание 500 рабочих мест - это тоже очень важно. Но и самое главное - товаропроводящая сеть системы “Пятерочка” будет работать в интересах потребителей республики и татарстанских поставщиков», - сказал он.

На специальной выставке руководитель республики ознакомился с продукцией местных производителей, которые реализуют свои товары в магазинах X5 Retail Group.

Распределительный центр включает восемь различных зон хранения: это склады сухой продукции, площадка для фруктов, овощей, замороженных изделий и других товаров. В каждой из секций свой температурный режим.

Мощности комплекса позволяют обрабатывать до 5 тыс. тонн груза ежесуточно и обслуживать 1,2 тыс. торговых объектов. Центр обеспечит продуктами магазины не только в Татарстане, но и в Марий Эл, Чувашии и Удмуртии.

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