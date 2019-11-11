ФК «КАМАЗ» отмечает свой 38-й день рождения

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Сегодня отмечает свой 38-й день рождения ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

Клуб был основан 11 ноября 1981 года на прессово-рамном заводе Камского автомобильного завода. Его основу тогда составила цеховая команда завода. Инициаторами создания клуба выступили начальник цеха Вадим Паслов и Валерий Четверик – будущий многолетний главный тренер команды, с именем которого связаны годы ее расцвета.

Первоначально команда называлась «Труд-ПРЗ». До 1987 года челнинский клуб играл в городских и республиканских первенствах.

В 1988 году клуб сменил название на «Торпедо» и дебютировал во Второй лиге чемпионата СССР. С 1990-го он стал именоваться «КАМАЗом». В начале и середине 1990-х годов «КАМАЗ» играл в Высшей лиге чемпионата России по футболу. В 1994-м «КАМАЗ» занял 6-е место в Высшей лиге, что до сих пор является лучшим достижением клуба за всю его историю. В 1996-м дебютировал в Кубке Интертото УЕФА, где дошел до полуфинала.

В 1993 и 1995 годах игроки «КАМАЗа» были основой сборной России на футбольных турнирах летних Универсиад. В 1993-м она заняла 6-е место, а в 1995-м взяла «бронзу» Всемирных студенческих игр.

Сейчас клуб из Набережных Челнов выступает в первенстве ПФЛ – третьей по значимости лиге российского футбола. «КАМАЗ» занимает третье место в зоне «Урал-Приволжье», отставая на шесть очков от лидера турнира – клуба «Акрон» из Тольятти.

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