Выбивали долг: двоих казанцев судят за похищение подростка, грабеж и вымогательство

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Московский районный суд Казани начал рассмотрение дела двоих казанцев, которые обвиняются в грабеже, вымогательстве и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.

«По предварительной информации, Феликс Заварихин и Дамир Садыков, применяя физическую силу, похитили молодого человека и ограбили его. Им вменяется похищение человека, грабеж, вымогательство, а Заварихину – еще и уклонение от прохождения воинской службы», – рассказал, помощник прокурора Московского района Александр Леонов.

По словам гособвинителя, подсудимые не признаются в вымогательстве, а свой поступок объясняют тем, что лишь хотели вернуть деньги, которые они якобы дали в долг потерпевшему.

В суд сегодня пришли многочисленные родственники и друзья обвиняемых, однако комментировать что-либо журналистам они отказались. Сами же подсудимые старательно прятали свои лица от камер.

Ни потерпевший, ни его представители в суд не пришли. Поэтому заседание было решено перенести на 25 ноября, где и будет зачитано обвинительное заключение по делу Садыкова и Заварихина.

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