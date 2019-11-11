В Доме Актера покажут полнометражный фильм «Кире» с Камилем Лариным

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). 14 и 15 ноября в Доме Актера имени Марселя Салимжанова – СТД Татарстана покажут новую полнометражную ленту «Кире» («Упертый») с Камилем Лариным и Фанисом Зиганшиным в главных ролях. Об этом сообщает Дирекция «Время кино».



В основе фильма лежит сюжет о том, как московский татарин (Камиль Ларин) приезжает в Татарстан, чтобы уговорить старомодного казанца (Фанис Зиганшин) продать дом в центре. По мнению столичного жителя, именно на месте дома главного героя должна быть построена станция метрополитена.

«Трудно договориться, если вы общаетесь на разных языках. В прямом и переносном смысле», – таков замысел картины. Поэтому фильм «Кире» снят на двух языках – русском и татарском. Татарская часть сопровождается русскими субтитрами.

В ленте снялись Камиль Ларин, Фирая Акберова, Эльмира Калимуллина, Фанис Зиганшин, Гузель Сибгатуллина, Зульфия Валеева, Роман Ерыгин, Азгар Шакиров и другие артисты.

Сеансы состоятся в рамках цикла «Время кино в Доме Актера». Начало показов запланировано на семь часов вечера.

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