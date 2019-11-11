В республиканской медиашколе юных блогеров из Менделеевска научили получать «лайки»

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Жители Менделеевска посетили республиканскую медиашколу в Казани. Специалисты провели мастер-класс для юных блогеров и рассказали об секретах успеха работы в социальных сетях. Об этом пишут «Менделеевские новости».



Мастер-класс по SMM провел руководитель отдела социальных медиа Арсений Соколов.



Эксперт рассказал, как набрать «лайки», и что сделать, чтобы в рабочем аккаунте появилось как можно больше подписчиков.



«Главное, чтобы каждый занимался любимым делом и с удовольствием развивался в той или иной сфере. А если не нравится, то лучше не делать», — сказал Соколов.



Детям также вручили памятные подарки в виде стильных футболок с принтом, который разработали преподаватели медиашколы.



В финале встречи 12 юных блогеров поделились своими впечатлениями от поездки и сфотографировались на память со спикерами.

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