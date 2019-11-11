Трассу в обход Набережных Челнов начнут строить в 2020 году

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Строительство трассы в обход Набережных Челнов, которая позволит разгрузить плотину Нижнекамской ГЭС, начнется в 2020 году. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на совещании у Президента России Владимира Путина.

«В этом году в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мы проектируем восемь обходов городов: Нижний Новгород, Рязань, Волгоград, Хасавюрт, Дербент, Владикавказ, Иваново и Набережные Челны. В будущем году приступим к началу их строительства», – сказал Дитрих.

По его словам, в текущем дорожном сезоне в России построено 2 тыс. км новых дорог, еще 27,6 тыс. км капитально отремонтированы.

В своем выступлении глава Минтранса РФ отметил, что в этом году в регионах проводился беспрецедентный объем дорожных работ. «В общей сложности региональные дорожные фонды имеют сегодня более 1 трлн рублей средств на то, чтобы выполнять все виды работ. А с учетом средств федеральной поддержки, которые в этом году составили 270 млрд рублей, почти половина из этих 270 пошла на реализацию национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”», – пояснил министр.

Во время совещания Дитрих упомянул и про строительство трассы «Европа – Западный Китай», которая также должна пройти через территорию Татарстана. «В рамках выполнения майского указа и ваших дополнительных поручений, Владимир Владимирович, мы оптимизировали этапность и трассировку международного транспортного маршрута “Европа – Западный Китай”. <…> Мы приступили к разработке документации по планировке территорий и в ближайшее время начнём проектирование и приступаем к стройке, чтобы в 2024 году закончить наиболее востребованные и загруженные участки этого маршрута», – уточнил он.

Совещание Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства страны прошло в Московском Кремле.

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