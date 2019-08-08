Минниханов укрепил свои позиции в медиарейтинге губернаторов

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов по итогам октября 2019 года укрепил свои позиции в медиарейтинге глав регионов России. Соответствующий рейтинг составлен исследовательской компанией «Медиалогия».

Президент РТ поднялся с 12-го места в рейтинге на 11-е. Росту интереса журналистов к Рустаму Минниханову поспособствовало его предложение создать Министерство туризма, сделанное на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоре Комарове.

Кроме того, СМИ заинтересовали встреча Минниханова с губернатором Тюменской области Александром Моором, награждение отличившихся работников образования Татарстана и поездка в Набережные Челны по случаю Дня машиностроителя.

Первые три места в рейтинге, как и месяцем ранее, заняли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Башкортостана Радий Хабиров. При этом Собянин поднялся на первое место, а Беглов опустился на второе.

Среди руководителей регионов Приволжского федерального округа Рустам Минниханов удерживает третье место по упоминаемости в медиа. Его опережают Радий Хабиров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РТ укрепился в топе-15 самых популярных руководителей регионов, ведущих блоги.

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