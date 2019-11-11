Путин одобрил распространение налога для самозанятых на всю Россию

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин сегодня поддержал предложение распространить опыт введения специального налогового режима для самозанятых на всю страну. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами Правительства РФ в Московском Кремле.

О реализации пилотного проекта в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Калужской области на совещании доложил первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Можно признать этот эксперимент удачным. Более 260 тыс. так называемых самозанятых зарегистрировано, причем список профессий достаточно широкий. Это в первую очередь перевозка пассажиров – порядка 18,7%, строительство – около 7%, сдача в аренду имущества – 10%, репетиторство и так далее», – сказал Силуанов.

«Предложение, Владимир Владимирович. Предложение – распространить со следующего года поэтапно, дать право распространения этого режима всем субъектам РФ. По решению регионов должны приниматься соответствующие решения о введении налога на профессиональный доход», – добавил он.

Президент РФ поинтересовался мнением Председателя Правительства страны Дмитрия Медведева, который также высказался в поддержку распространения позитивного опыта на все регионы России. «Хорошо, договорились», – резюмировал Путин.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в Министерстве экономики РТ, на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано около 45 тыс. самозанятых, большинство из которых работают в такси. На втором и третьем местах – сдача жилья и консультации. Также самозанятые занимаются репетиторством, программированием, маркетингом и рекламой.

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