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Татар-информ

11 ноября 2019, 14:26

Спорт

Татарстанская спортсменка установила новый рекорд на чемпионате России по плаванию

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Спорт

Татарстанская спортсменка установила новый рекорд на чемпионате России по плаванию

Фото: russwimming.ru скриншот трансляции

Всего спортсмены из Татарстана завоевали 13 наград на прошедшем в Казани первенстве сильнейших пловцов страны

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Татарстанская спортсменка Вероника Андрусенко установила новый рекорд России на дистанции 400 метров вольным стилем у женщин на завершившемся в Казани чемпионате России по плаванию.

28-летняя спортсменка проплыла дистанцию за 3 минуты 58,25 секунды, улучшив на 0,65 секунды прежний рекорд страны, принадлежавший ей же.

Для Андрусенко это награда стала третьей на чемпионате России. До этого она уже завоевывала «золото» на дистанции 200 метров вольным стилем и «бронзу» по итогам финального заплыва на 100 метров вольным стилем.

Отличился и 24-летний Григорий Тарасевич, который стал чемпионом России в заплыве на 200 метров на спине. Результат победителя – 1 минуты 51,39 секунды.

Два третьих места заняли еще одни представители Республики Татарстан – 20-летний Эдуард Валиахметов и 22-летний Эрнест Максумов. Валиахметов выиграл «бронзу» в заплыве на 400 метров комплексным плаванием, а Максумов – на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Еще три бронзовые медали завоевали татарстанцы в эстафетах. Алексей Мерзляков, Егор Куимов, Дмитрий Зеленин и Александр Обшаров финишировали третьими в финальном заплыве 4 по 50 метров вольным стилем.

Вячеслав Андрусенко, Эрнест Максумов, Григорий Тарасевич и Александр Кубасов принесли команде Татарстана бронзу в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Ирина Приходько, Дарья Головина, Кира Володина и Вероника Андрусенко стали бронзовыми призерами по итогам финального заплыва 4 по 200 метров вольным стилем.

Таким образом татарстанские спортсмены завоевали 13 наград на прошедшем в Казани чемпионате России по плаванию: 3 золотых, 2 серебряные и 8 бронзовых наград.

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