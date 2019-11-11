Один из руководителей ВТБ стал победителем премии «Топ-1000 российских менеджеров»

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). Руководитель Департамента по работе с персоналом – старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО) Глеб Ермаков отмечен премией «Топ-1000 российских менеджеров» в номинации «Лучший директор по персоналу».
Церемония награждения победителей в 13 номинациях прошла 7 ноября в московском театре «Геликон-Опера». В мероприятии приняли участие представители крупного бизнеса, общественных организаций и органов государственной власти.
Деловая премия в области менеджмента «Топ-1000 российских менеджеров» была учреждена Ассоциацией менеджеров в 2003 году для выявления эффективных управленческих практик и развития социальной роли российского бизнеса, диалога бизнеса и власти.
Номинантами премии «Топ-1000 российских менеджеров» становятся руководители, занявшие лидирующие позиции в соответствующих разделах одноименного ежегодного рейтинга Ассоциации менеджеров и издательского дома «Коммерсантъ». В основу методологии определения победителей заложен принцип «лучшие выбирают лучших», что позволяет получить максимально объективную оценку профессиональной репутации менеджера.