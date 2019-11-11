Деньги для воплощения идей выплатят татарстанцам по конкурсу «Моя первая инициатива»

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал проект, который позволит инициативным жителям республики получить поддержку для реализации общественно значимых проектов. Конкурс «Моя первая инициатива» основан на проекте «Карта инициатив» при поддержке Общественной палаты РТ. Об этом сообщают его организаторы.

«С 11 ноября по 7 декабря 2019 года граждане могут разместить свои инициативы и принять участие в конкурсе. Для участия необходимо только зарегистрироваться на площадке, создать инициативу и указать ее название, предполагаемую дату реализации, описание инициативы в свободной форме с уточнением необходимой суммы», – отмечают инициаторы конкурса.

Победителей конкурса выберут в трех номинациях: до 18 лет, от 18 до 50 лет и от 50 лет. В каждой номинации будет по два победителя, одного из которых выберут путем народного голосования, а второго определят эксперты.

«Победители конкурса получат сумму, собранную для реализации инициативы, в двойном размере, и будут презентованы на I республиканском благотворительном фестивале “Социальная ярмарка“», – уточняют организаторы конкурса.

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