Сотовые операторы пока не планируют повышать цены на услуги сотовой связи

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Операторы сотовой связи МТС и ПАО «ВымпелКом» («Билайн») на данный момент не планируют повышать тарифы на услуги связи. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службах компаний.

Ранее газета «Известия», сославшись на опрошенных аналитиков, предположила, что в 2020 году сотовая связь может подорожать как минимум на 10%. Эксперты объяснили это компенсацией потери доходов из-за отмены роуминга, тратами компаний, связанными с исполнением так называемого «закона Яровой», и другими причинами.

«На данный момент [повышать тарифы] не планируем, но будем следить за изменением рыночной ситуации», – пояснили в пресс-службе ПАО «ВымпелКом» («Билайн»)

«МТС намерена продолжить активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить. Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет», – отметили в свою очередь в пресс-службе другого оператора.

При этом в пресс-службе компании «МегаФон» от каких-либо комментариев воздержались.

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