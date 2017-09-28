Наставник «Ак Барса»: Любой обмен игроков – всегда проблема

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов прокомментировал обмены в команде: Ожиганова – на Рукавишникова и Тихонова, а Мусина – на Лещенко.

«Все покажет время. Мы усилились, ребята нормальные, быстро влились в коллектив. Все в штатном режиме. Любой обмен согласован со мной, что тут комментировать? Мы приняли решение обменять Ожиганова, потому что нам нужен был защитник оборонительного характера, такой “домосед“. У нас были с этим проблемы», – сообщил специалист журналистам.

«Рукавишников может сыграть в большинстве, а Тихонов – хороший нападающий с хорошим возрастом, праворукий, рослый. С этими обменами наша команда стала более рослой и взрослой. В этом плане мы удачно сработали», – объяснил он.

При этом Квартальнов констатировал: «Любой обмен – это всегда проблема. Но это не рождается спонтанно, это происходит после анализа».

Кроме того, наставник «Ак Барса» рассказал, кто примет участие в завтрашнем матче против «Авангарда»: «Лещенко завтра не сыграет, ему еще нужно понять, как мы играем. Завтра увидим сборников, думаю, сыграют Викстранд, Журавлев, потому что возраст ему позволяет. Лукоянов же игру пропустит».

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