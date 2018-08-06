Индекс промышленного производства Челнов понизился на 10% по итогам 9 месяцев

(Набережные Челны, 11 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Индекс промышленного производства (ИПП) Челнов упал на 10% по итогам 9 месяцев. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома Наталья Кропотова.

Подводя итоги социально-экономического развития города, представитель исполкома сообщила, что за 9 месяцев текущего года челнинские предприятия отгрузили товаров на 241 млрд 500 млн рублей. Индекс промышленного производства составил 89,8%.

На снижение показателя, по словам Кропотовой, повлияли результаты работы машиностроительного комплекса, ИПП которого снизился до 84,6%. Так, «КАМАЗ», доля которого в экономике города достигает 40%, с начала года выпустил 23 тыс. 452 грузовых автомобиля, отгрузил 96 млрд рублей товаров.

«Причиной снижения показателей автогиганта стала непростая ситуация, сложившаяся на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта, а также инвестиционный цикл компании, связанный с выводом на рынок нового поколения автомобилей К5», — считают в исполкоме.

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